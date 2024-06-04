欣陸投控（3703）董事長殷琪昨（3）日表示，今年營建工程、不動產開發、環境與水資源三大事業都持續有新進展，其中，不動產開發已有兩案完工交屋、三案蓄勢待發，將成為獲利新動能。

殷琪表示，在市場景氣受貨幣緊縮、升息等大環境影響挑戰下，欣陸投控展現經營韌性，未來三大事業體在獲利貢獻以及事業發展將更加均衡。

欣陸昨（3）日召開股東會，由董事長殷琪主持，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.5元；另外也順利完成董事改選，由殷琪續任董座。

至於欣陸董事改選結果，由維達開發代表人殷琪、維達開發代表人郭蕙玉、漢德建設代表人黃金龍及漢德建設代表人江雄當選為本屆董事，獨立董事席次則由莊謙信、許瓊蓮及魏秋瑞當選。

營建工程事業方面，大陸工程今年興建中的主要專案包括桃園捷運綠線、臺北捷運環狀線等土木工程與民間建築工程。

不動產開發事業方面，大陸建設今年將有台北「鐫豊」、高雄「和陸寓邸」兩大案完工交屋，均已完銷，合計總銷57億元，將成為今年主要的營運動能之一。

推案上，大陸建設今年預計推出兩筆新案，第一為台中北屯14期「豐莚」，總銷42億元，為首次插旗4期的新案；第二為新北市板橋「耑芃」，總銷43億元。另，若來得及的話，今年還會推出板橋面對四維公園案的新案，總銷約52.4億元。

環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工去年完成桃園埔頂水資源回收中心一期工程、苗栗銅鑼科學園區污水廠第二期工程，臺南安平再生水廠也正式通水啟用，並提前達成每日供應再生水37,500噸的目標。