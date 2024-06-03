ASIC市場前景亮 麥格理大升聯發科目標價至1,420元

台北國際電腦展（COMPUTEX）於明（4）日登場，受惠人工智慧（AI）個人電腦（PC）浪潮，外資麥格理證券大升聯發科（2454）目標價由1,050元至1,420元，給予「優於大盤」評等，進而推升3日股價收漲2.8%至1,270元，表現亮眼。

在整體潛在市場（TAM）方面，麥格理分析，AI ASIC市場前景日益清晰，聯發科2025年將開始新的ASIC產品線、AI智慧型手機的銷售，將成為兩大主要動能。

目前預計2026年將超過10億美元的雲服務供應商ASIC專案外，還預測一款AIPC產品將在2025年下半年收割成果，因此也上調聯發科2026年的毛利率，由48.6%升至49.0%。

微軟設立新一代AI PC架構標準「Copilot+PC」，首發產品搭載高通（Qualcomm）以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X Elite」處理器，聯發科面對強勁對手來襲，也預計將在2025年下半年發布Arm架構的PC產品。對此，麥格理預計，至2025年下半年，聯發科的利潤率將從48.5%上調至49.0%。

另外，中國大陸手機市場將在第2季需求變得更加強勁。麥格理表示，大陸智慧型手機的銷量將在2024年增長5.6%，隨未來AI手機普帶動換機潮，預估至2025年將年增7.8%。

麥格理將聯發科目標價格上調35%，由1,050元至1,420元。另預計，2024年第3季的預期收入將從1,148億元上調至1,215億元。同時認為，聯發科今年第2季可能是全年谷底，隨智慧型手機、消費電子產品庫存恢復正常，預計除受惠AI技術升級的周期，也將受益庫存回補需求、5G發展的影響。