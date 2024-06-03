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台積電股東會明登場！全面改選董事 劉德音退休交棒魏哲家

中央社／ 新竹3日電
台積電董事長劉德音會後將退休，交棒總裁魏哲家，開啟台積電全新的魏哲家領導時代。圖為台積電創辦人張忠謀（右）、董事長劉德音（中）、總裁魏哲家（左）。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音會後將退休，交棒總裁魏哲家，開啟台積電全新的魏哲家領導時代。圖為台積電創辦人張忠謀（右）、董事長劉德音（中）、總裁魏哲家（左）。圖／聯合報系資料照片

台積電6月4日將召開股東常會，全面改選董事。董事長劉德音會後將退休，交棒總裁魏哲家，開啟台積電全新的魏哲家領導時代。

劉德音去年底已預告今年股東常會後將退休，並在今年1月的法人說明會中發表感性的退休感言。他說過去30年，非常幸運能夠在台積電工作，並為公司做出貢獻。

劉德音表示，過去30年在台積電是一趟非凡的旅程，期待退休後與家人共度更多時光，開啟人生的新篇章。他在明天股東會上將與台積電股東告別。

台積電4月提出董事候選人名單，包含3名現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫及4名現任獨立董事彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫。

台積電新獨立董事候選人有前行政院長林全、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯和沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯。台積電董事將減為3席，獨立董事將自6席增為7席，女性人數也將增為2人。

除董事改選、劉德音退休外，台積電今年搭上當紅的人工智慧（AI）熱潮，營運可望創新高；此外，台積電積極展開海外布局，日本與美國廠將陸續步入量產階段，預料相關AI商機及海外廠營運展望將是股東關心的重點。

全球淨零碳排趨勢持續發展，台灣電力供應狀況備受產業界關注，台積電在綠電採購和淨零碳排的進展，以及對台灣電力的看法，也將是股東關切議題。

劉德音 台積電 股東會 退休 魏哲家

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