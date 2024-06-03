黃仁勳開球+展示輝達AI應用方案 研華股價大漲逾6%

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）上周六（1日）棒球家庭日邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開球，3日再宣布，於6月5日至6日舉辦研華邊緣AI展示與交流會，並於會中展示應用輝達方案之全系列產業AI平台。此次展出，將從邊緣端生成式AI、醫療AI，智慧製造AI解決方案等三大主軸，從端到雲展示最新且完整的AI邊緣運算系統與伺服器，連番利多帶動研華今日股價強彈，早盤大漲逾6%。

研華產業雲暨影像科技副總經理鮑志偉表示，邊緣AI將是下一波AI的發展趨勢，但不同於過往的產業電腦（Industrial PC，IPC）發展，要能做到規模化，方能加速產業AI化之落地；而要能躍升規模化方程式則包含場域、平台、協作與 AI加速等四大要素。此外，產業生態系的構建與協作，更是實踐邊緣AI規模化至關重要的要素。

此次展示內容將聚焦如何透過深度學習，實現產業AI可行性與必要性，並藉此帶來產業新的態勢。因此，將首先針對智慧城市與安全控制應用、醫療設備、智慧製造，以及自主性機器人等產業，提供針對邊緣端生成式AI、醫療AI，智慧製造AI解決方案等三大主軸之邊緣AI解決方案。

透過研華MIC-733-AO邊緣AI系統，整合輝達Jetson AI實驗室的生成式人工智慧模型，已成功高效率運行大型語言模型（LLMs）、視覺語言模型（VLM）、視覺變換器（ViT），以及圖像生成和對話生成Llamaspeak。此外，研華MIC-733-AO基於輝達Jetson AGX Orin擁有高AI運算能力，整合AI軟體和預先訓練的模型，將能大幅縮短開發與部署時間。較於雲端AI，邊緣端生成式AI將提供更即時的反應、更低的資安風險與更低的網路傳輸成本，更適合在需要即時反應的智慧城市與安全控制的應用；此方案也已成功導入運用在研華自家產線。

研華醫療級AI IGX Orin系統MIC-735M-IO成功整合輝達 Holoscan SDK，已成功開發出包含心臟超音波檢測與大腸鏡檢測等8種AI模型。開發人員可直接於輝達 Holohub下載不同的Holoscan模型，並直接安裝於MIC-735M-IO打造醫療設備，此將可大幅縮短AI模型開發時程，將AI直接引進手術室，快速處理感測器資料與AI推論，以協助臨床醫療團隊針對病患做出決策和建議。

研華偕同偲倢共同打造AI光學字元辨識（OCR）與AI光學瑕疵檢測（AOI）之硬體、軟體與服務的整合方案。AI OCR解決方案使用研華ICAM-520智能相機，並內建輝達Jetson運算模組，整合光源、鏡頭與多種語言模型，並以其輕巧體積且便利安裝之特性，適用安裝於空間限制的設備中，或於高速流水產線上，執行高速包裝噴印檢查或是出貨檢查。AI AOI解決方案可應用在高速自動化檢測設備，透過AI抓出難以定義之瑕疵或非預期的瑕疵，此將大幅降低人力成本並同時提高生產良率與檢測速度，包括台灣半導體代工廠正誠電子，已導入AI AOI方案檢測，打造半導體封裝檢測生產線。

在自主移動機器人、自動化設備AI化方面，包含AMR自主移動機器人：透過研華專屬的AI推論系統MIC-732-AO，內嵌輝達ISAAC Nova Orin，整合所有AMR專用的影像、通訊與控制介面，將加速客戶部署自主移動機器人，多合一的功能讓開發者不需要再額外整合分上位機與下位機。

其次，自動化設備升級AI－小型設備：研華最新超輕巧型工業無風扇電腦UNO-148 V2，基於X86架構，可模組化擴充GPU行動PCI Express模組，彈性完成AI任務。

最後，自動化設備升級AI－大型設備：研華迷你立式GPU伺服器SKY-602E3，可於小空間內插入高達6支GPU卡，以執行AI訓練或具有高度圖像運算需求的AI應用。