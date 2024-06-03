半導體商品 強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）首季營運表現強勁、晶片代工龍頭台積電訂單滿手，兩檔半導體龍頭股價帶頭衝，也推升半導體指數表現，今年至今漲幅近30%。法人表示，輝達執行長黃仁勳來台，本周台北國際電腦展開展，半導體基金、ETF將搶搭題材強強滾。

國泰費城半導體基金經理人游凱卉表示，雖然接下來聯準會（Fed）利率政策、美國大選還會持續影響市場波動，但AI、半導體前景相當明確，是未來5年甚至20年的長期趨勢。

自去年來，AI一路帶旺整體半導體產業，對於市場擔憂這一波高漲會不會出現2000年時的科技泡沫，游凱卉分析，目前全球生成式AI仍在很早期的階段，今年微軟已推出AI PC 架構「Copilot+PC」、及AI助手「Team Copilot」，AI PC和AI手機陸續出世，明年開始將會看到更百花齊放的應用出現，長線趨勢相當明確。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據世界半導體貿易（WSTS）資料統計顯示，2024第1季全球半導體銷售值美金1.3億，銷售量2184億顆，平均銷售單價（ASP）為0.6美元，美國與亞太地區銷售成長最為優異。

另一方面，根據工研院統計，2024第1季台灣IC產業產值新台幣1兆1,667億元，IC設計與晶圓代工成長率最佳，台積電、聯電、聯發科、世芯-KY、聯詠等後續仍看好。

游凱卉指出，有別於20幾年前科技股本益比受到高估，資金盲目入市，導致急漲又跌落的情況，可以看到現在是完全不同的時空背景，半導體庫存已清，企業獲利正成長，產業是從落底反彈，供應鏈訂單潮湧現，產業基本面有撐，前景明朗，市場資金可以更有信心。

今年資金不斷湧入半導體股，特別是近一個月來，幾乎是半導體一支獨秀，資金更傾向半導體龍頭股布局，後市上漲動能延續性更值得期待。

AI 半導體

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