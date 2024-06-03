鴻海、仁寶進擊 衝刺低軌衛星

低軌衛星商機夯，電子代工廠鴻海（2317）、仁寶同步看好低軌衛星市場長期發展，鎖定飛行在空中的實體衛星、以及5G衛星物聯網解決方案等面向積極切入。鴻海集團董事長劉揚偉並高喊，未來將發射更多的低軌衛星到天空，目標要讓全台灣的天空都有鴻海的衛星覆蓋、提供服務。

據悉，鴻海去年發表自家低軌衛星技術，並將自製的低軌衛星「珍珠號」送入太空、進入軌道部署，象徵集團在太空科技布局進入新里程碑。

仁寶也在低軌衛星領域布局已久，主要以5G衛星連接應用方面的企業解決方案等創新技術切入。

仁寶認為，隨著市場對更快、更可靠連接的需求不斷增長，5G和衛星連接對各行各業的企業都至關重要。

展望未來，仁寶看好5G、甚至6G的市場將成為未來主要發展趨勢，隨著需求逐漸增長，相關訂單動能也將持續增溫。