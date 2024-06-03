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輔信雙路並進 唱旺獲利

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）昨（2）日表示，該公司推出新款迷你AI PC與工業邊緣運算（Edge）PC，全力衝刺AI新事業，加上原本的醫療版圖持續擴張，兩大動能推升今年業績持續成長，獲利成長幅度將優於營收增幅。

輔信指出，歷經通膨與景氣下行影響，旗下迷你電腦出貨已經逐步回復正常軌道，工業電腦產品的市場推廣也開始收到成效。

輔信看好邊緣AI運算的垂直應用需求，除推出的AI PC與工業級Edge PC外，後續亦將持續擴大相關產品布局，預期這些產品將有助於提升產品組合的競爭力，更將有益於該公司在物聯網邊緣閘道、製造自動化、智慧城市、載具無人化等領域的拓展，以帶動出貨動能。

輔信並積極參與本屆台北國際電腦展，將展示旗下以AI和物聯網邊緣運算為核心的電腦硬體解決方案。

AI Edge 物聯網

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