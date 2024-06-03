華立打造東南亞物流鏈

華立（3010）看好AI伺服器帶動周邊材料需求商機，助攻公司營運，另因應PCB廠轉移生產基地到東南亞，華立也已在東南亞各國家設立完整的營銷物流體系，就近的供應高階材料與設備予PCB客戶群，可跟隨低軌衛星市場需求成長趨勢。

華立董事長張尊賢指出，這幾年AI伺服器年平均成長率可望逾45%，相關新伺服器平台同步帶動高階PCB板材及IC 載板需求大增，伴隨高效能運算（HPC）、資料中心及5G通訊應用也都需要高階伺服器、路由器、交換機、天線模組，以及通訊器材等尖端設備，將使得這類基礎建設更具成長性，有利華立營運。

張尊賢分析，華立銷售低介電值5G高頻銅箔基板、高階製程用的直接成像DI高解析電鍍乾膜、PCB 設備等材料與設備，都將跟著上述趨勢而持續成長。