軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）持續爭取國防標案及國際訂單之際，近期成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，相關產品屬利基型應用，不僅技術門檻高，毛利率亦較高。

隨軍用雷達和無人機專用固態功率放大器（SSPA）相關產品出貨增加，可望進一步挹注全訊營收及獲利貢獻。

全訊前四月營收3.85億元，年增18.1%。據悉，全訊自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品，獲得國際軍工大廠客戶青睞，並接獲初步訂單，助攻今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。

業界人士指出，台灣政府因應地緣政治情勢變化快速，積極提升電子作戰與防禦能力，及擴大國內廠商採購的技術門檻與產品範圍，新一代軍用功率放大器的規格，已全面升級為SSPA。