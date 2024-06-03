聽新聞
test
0:00 / 0:00

全訊攻軍工偵防應用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）持續爭取國防標案及國際訂單之際，近期成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，相關產品屬利基型應用，不僅技術門檻高，毛利率亦較高。

隨軍用雷達和無人機專用固態功率放大器（SSPA）相關產品出貨增加，可望進一步挹注全訊營收及獲利貢獻。

全訊前四月營收3.85億元，年增18.1%。據悉，全訊自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品，獲得國際軍工大廠客戶青睞，並接獲初步訂單，助攻今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。

業界人士指出，台灣政府因應地緣政治情勢變化快速，積極提升電子作戰與防禦能力，及擴大國內廠商採購的技術門檻與產品範圍，新一代軍用功率放大器的規格，已全面升級為SSPA。

無人機 營收 貨量

延伸閱讀

憂極端氣候危害山區 新北石碇公所與華梵無人機隊空照預防

期貨商論壇／航運期 靈活配置

烏克蘭消息人士稱無人機襲俄國雷達 距離創最遠紀錄

中共新款無人機 日本F-15首度空中攔截

相關新聞

AI旺季提早！注意關鍵零組件 小鴻海準備攻擊

Nvidia財報過後透露新產品提前到第三季放量的訊息，那麼對於台股AI相關零組件供應鏈來說，未來將會有急單或營收獲利明顯表現的機會…

半導體商品 強強滾

AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）首季營運表現強勁、晶片代工龍頭台積電訂單滿手，兩檔半導體龍頭股價帶頭衝，也推升半導體指數...

輔信雙路並進 唱旺獲利

輔信（2405）昨（2）日表示，該公司推出新款迷你AI PC與工業邊緣運算（Edge）PC，全力衝刺AI新事業，加上原本...

趨勢資安解決方案 搶鏡

因應生成式AI時代可能面臨的更多資安風險，輝達（NVIDIA）攜手資安大廠趨勢科技，由趨勢科技率先導入輝達AI企業服務中...

盟立兩大業務 傳捷報

盟立（2464）搶攻當紅的機器人與CoWoS先進封裝兩大領域傳捷報，盟立董事長孫弘透露，旗下CoWoS自動化設備下半年起...

全訊攻軍工偵防應用

軍工功率放大器（PA）廠全訊（5222）持續爭取國防標案及國際訂單之際，近期成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。