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盟立兩大業務 傳捷報

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
盟立先進封裝與機器人布局
盟立先進封裝與機器人布局

盟立（2464）搶攻當紅的機器人與CoWoS先進封裝兩大領域傳捷報，盟立董事長孫弘透露，旗下CoWoS自動化設備下半年起陸續出貨，並在機器人系統整合扮演要角，明年接棒貢獻營運。

輝達（NVIDIA）掀起CoWoS先進封裝供不應求盛況與機器人旋風，盟立通吃相關訂單。盟立說明，AI晶片熱銷對CoWoS產能需求大增，出現供應不足狀況，相關訂單外溢到其他晶圓廠與封裝廠，相較於去年客戶端投資不確定，今年下單態勢較明確。

孫弘指出，隨著景氣回溫，封測產業因缺工轉而積極投入自動化，盟立已成功接獲先進封裝CoWoS相關訂單，今年下半年將進入交貨密集期。

盟立也被市場視為「機器人概念股」。孫弘表示，盟立在五年多前轉投資盟英科技，透過工研院技術移轉，主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，也將在機器人領域大顯身手。

盟立看好機器人應用商機無窮，積極擴大布局，4月宣布與深圳市科達利實業攜手成立新公司「深圳市科盟創新機器人科技有限公司」，盟立預計投入人民幣3,400萬元（約新台幣1.5億元），取得深圳市科盟創新機器人科技有限公司34%股權。

機器人 盟立

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