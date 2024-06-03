趨勢資安解決方案 搶鏡

因應生成式AI時代可能面臨的更多資安風險，輝達（NVIDIA）攜手資安大廠趨勢科技，由趨勢科技率先導入輝達AI企業服務中的NVIDIA Inference Microservice（NIM），執行趨勢科技Trend Vision One SPC資安解決方案，兼顧內部私有雲執行AI的效率與防駭，未來也是NVIDIA AI企業服務可提供的資安解決方案。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，大型企業積極在私有雲上架設生成式AI解決方案，串聯資料庫架構「企業大腦」，開放員工使用，但也產生隱私權、資料主權與法規遵循的疑慮。

陳怡樺指出，各國政府與企業已開始關注AI威力帶來同等嚴重的資安問題，生成式AI的利益中潛藏危機。企業要理解使用資料庫AI服務的用戶身分是否正確、使用資料是否適當。

趨勢科技將在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）首度展示多款AI資安解決方案，並與輝達共同合作，Trend Vision One的Sovereign and Private Cloud （SPC）首度與NVIDIA NIM整合。

陳怡樺指出，趨勢科技資安平台將運用NVIDIA NIM服務架構運行趨勢科技資安大語言模型，Trend Vision One SPC針對用戶取用資料權限和資訊做即時分析，避免在線流量檢查、大量CPU消耗、延遲等傳統處理大量資料時可能遭遇的問題，確保營運順暢。