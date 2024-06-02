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大立光 出貨動能受矚目

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）將於7日召開股東常會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，下半年新機拉貨動向、手機規格升級進展、新廠進度、塑膠稜鏡導入時程以及軟體侵權爭議等五大議題將是會中焦點。

林恩平對今年上半年營運展望保守看待，認為上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年。

至於搭載高階模造玻璃（MG）的混合鏡頭也要下半年才會放量。近一個月來外資法人對大立光持續回補持股，站在買方，投信法人仍站在賣方。

針對營運表現，林恩平日前表示，4、5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，因為鏡片變大、製程更複雜，今年底會把所有廠（產能）都用完，預期第4季達滿產能運作。

大立光4月合併營收34.58億元，月增0.2%，為三個月來最佳，四年同期新高，年成長20%。

外資 投信 法人

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