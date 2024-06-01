亞光三路布局 搶鏡頭商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

亞洲光學（3019）昨（31）日舉行股東常會，會中承認去年營業報告書及財報；去年公司合併營收178.3億元，歸屬本公司業主淨利7.77億元，每股純益2.78元，並通過分派每股1.8元現金股息；今年第1季合併營收42.88億元，歸屬本公司業主淨利1.11億元，每股純益0.4元。

亞光昨天同時決議6月20日除息。展望今年，亞光表示，全球經濟雖面臨諸多不確定性，惟市場庫存正逐步去化，亞光挾核心光學優勢，持續布局開發包括各種高階手機鏡頭升級技術，掌握市場發展先機，並將發揮多元產品效益。

同時，亞光聚焦三大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並且領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

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