邁達特進擊 瞄準雲地整合

邁達特（6112） 昨 （31）日舉行股東會，通過每股配發現金股利2.75元。邁達特董事長曾文興表示，各產業AI運算量和雲用量均持續擴張，資安相關投資力道也無放緩跡象，邁達特將持續強化AI應用解決方案、雲地串連、IT託管服務、資安防護等解決方案，並積極擴展代理事業版圖。

展望下半年，邁達特除了持續深耕代理業務外，亦將發揮雲地整合專長本色，與各大代理原廠合作，有效整合既有IT技術團隊和子公司資源，提供客戶更全面的上雲、備份、災難備援、雲地整合等現代化ICT解決方案；將擴大MSP雲服務代管範圍，目前可提供AWS、Akamai、Google、Microsoft等代理之雲服務整合MSP代管服務；針對自有軟體方案商ISV，以METAMatch雲市集生態體系鏈結各家解決方案，以因應各行各業數位轉型需求。

曾文興表示，未來將領軍旗下多家子公司持續瞄準數位轉型大勢，「MetaGuru 逐鹿數位」精耕企業流程管理與開發，更是旗下首家進軍亞太市場的子公司，近期以「AI智慧飯店解決方案」力推多語系旅宿飯店業專用全方位系統，進軍低碳旅遊供應鏈，並以AI提供更美好的旅宿體驗。