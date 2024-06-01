網通廠 看好業績升溫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠啟碁（6285）、中磊、明泰及詠業昨（31）日分別舉行股東會，通過營運報告及現金股利，展望未來，網通廠認為，今年不確定性仍高，但在人工智慧等應用帶動網路需求升溫，技術持續升級，仍可望推升網通產業持續成長。

啟碁指出，產品線從無線至有線，終端到局端，開發5G開放架構解決方案通過國內外電信商測試，應用於製造醫療教育及娛樂市場，並深耕企業級網通及資安，投入無線感測系統，跨向車用技術，未來將持續拓展產品線廣度及深度，透過產品組合優化、軟體加值、AI賦能，提高產能效率。

中磊董事長王煒指出，為強化產業競爭優勢，股東會也通過私募案，期望引進策略投資夥伴，為下階段躍升累積動能。

王煒強調，積極全球化布局，拓展全球營運據點，打造菲律賓、中國大陸、印度、台灣與墨西哥五大製造基地的彈性產能配置，新世代寬頻產品包含高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、 5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益將逐漸彰顯，整體營收成長可期。

明泰指出，高通膨、升息及地緣政治干擾等因素，讓全球經濟及國際經貿局勢仍存在不確定性，但在5G、WiFi 7、車聯網及人工智慧等科技應用發展的必然趨勢下，可望對網通產業帶來成長商機。

詠業指出，目前雖受產業復甦緩慢影響，對未來仍抱持審慎樂觀態度，諸多新產品及新應用已持續獲得客戶承認，持續成長趨勢不變。

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