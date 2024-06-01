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中華電盈餘分配率近100% 股東會耗時逾12小時 通過4.758元配息案
電信龍頭中華電信（2412）昨（31）日舉行股東會，費時逾12個小時才通過盈餘分配案，每股配發4.758元現金股利。中華電信指出，今年股東會通過盈餘分配率幾乎百分百，未來將維持穩定股利政策。
過去中華電信每年股東會都是九個小時起跳的馬拉松式股東會，更曾歷時14個小時才結束，為台灣上市櫃公司罕見，今年中華電信股東會自早上9點開始，員工股東登記輪番發言，到晚上9點多才通過盈餘分配案。
員工股東提議，提高現金股利，每股配發5元現金股利。員工股東也再提加薪制度化，強調通膨吃掉加薪，過去三年加薪幾乎無感。
此外，近期因為民進黨政策會執行長王義川在政論節目上表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。由於涉及民眾個資，引發市場高度關注，更有中華電信員工被影射可能是資料提供者。員工股東也提醒中華電信經營團隊對於個資及電信大數據資料應用要更謹慎。
中華電信去年每股純益4.76元，營收、獲利超越財測且創六年新高，每股配發4.758元現金股利，共將發出369億元，盈餘分配率99.96%，中華電信昨收128元，現金殖利3.7%。
去年電信合併案，讓台灣重回電信三雄競爭態勢。中華電信指出，去年整體行動用戶數不斷成長，達1,313.8萬，整體5G用戶數超過300萬，全台第一。
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