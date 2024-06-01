祥碩、矽力、聯發科 里昂挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

里昂證券近日舉行路演（Roadshow）。在台灣半導體產業展望上，里昂按讚三大台系廠商，並點名祥碩（5269）將受惠AI PC趨勢、類比IC看好矽力*-KY發展，邊緣AI看好聯發科新的PC業務，三家台廠皆給予「買進」評等。

過去二周，里昂分別於美國與東南亞進行路演，與超過50位大型投資人針對科技業、特別是半導體及上游進行深入討論。根據客戶反饋，多數投資人依舊關心AI相關供應鏈的發展。

里昂半導體產業分析師臧鐸預期，台積電CoWoS產能將於第3季倍增，並於2025年再增加60%，將顯著改善輝達（NVIDIA）GPU供應狀況，並使散熱模組廠、銅箔基板廠（CCL）、以及ODM廠受惠。

其次，多數投資人也關注AI PC後市發展。臧鐸認為，聯發科與高通將是從英特爾（Intel )手中搶占市場份額的最大受惠者，因此相對看好，並給予聯發科目標價1,246元。

除了CPU，投資人認為，AI推動了USB與PCIe等技術升規，PC周邊IC也將受惠，包括祥碩等，因此臧鐸給予祥碩目標價2,800元。

針對祥碩的利多因素，臧鐸分析，由於PC需求優於預期，而AMD預計2024年第2季的銷售額將與上一季持平或略有上升，符合預期。另外，AMD AM5平台和USB 4.0相關升級的趨勢將有利祥碩，因此保持持正向看法。

類比IC方面，臧鐸主推矽力目標價543元。隨德儀（TI）殺價清庫存告終，市場供需趨於穩定，帶動廠商毛利率轉佳，同時TI雖自2023年第3季以來供應量下降，目前需求仍在持續改善中。

另外，臧鐸補充，矽力預計長期營收將以20-30%的年均成長率增加，毛利率將達到55%。短期內，公司預計在消費者和汽車領域有所成長，加上PC需求回升，數據中心的相關需求仍強勁，後市看好。

AI 祥碩

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