鴻海現金股利創新高 擬配5.4元回饋股東

鴻海今日舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉笑著說，今年董事會決議配發5.4元現金股利，這是上市以來新高水準，也是連續五年，達成五成以上配發率，來回饋股東支持。

鴻海股價近日表現不錯，已上漲至176元左右。

鴻海去年全球經濟及貿易面臨許多挑戰，通膨壓力和高利率環境降低終端市場需求及廠商投資意願．並反映於廣泛的市場疲軟和供應鏈對於存貨管理的謹慎態度。劉揚偉說，然而在此嚴峻的考驗下，鴻海去年在全體員工的共同努力下，仍繳出新台幣6.162兆元、歷年次高的合併營收。

劉揚偉指出，雖然受大環境與庫存調整及疫情後終端產品需求趨緩影響，但鴻海仍繳出三率三升、淨利（歸屬於母公司業主）新台幣1421億元、每股盈餘為新台幣10.25元，比前一年度成長約0.4%的成績單，每股盈餘也創民國97年以來的新高。

他說，受惠生成式人工智慧（Generative AI）等應用對雲端網路產品的需求增加，預期今年鴻海的營運表現有望優於前一年。

劉揚偉今以「三大智慧平台」為重點，點出智慧製造、智慧電動車、智慧城市為三大目標，強調在市場快速變動之際，鴻海將優先確保營運的穩健，靈活應對市場需求，發揮集團核心競爭力，協助客戶提升價值。鴻海也由製造服務公司（EMS）擴展為平台解決方案公司，全方位的結合不同區域之夥伴創造雙贏成果，「我們會以生成式AI來助力三大平台」。

展望今年，鴻海預期消費智能及電腦終端等消費性產品，仍會受到全球政經局勢影響，但也看到AI與EV的成長機會。鑑於這些外部因素的不確定性，鴻海將致力於提高產品競爭力，尤其在目前成長最為快速的AI伺服器市場、以及仍在成長初期的電動車市場，以確保我們能夠在不斷變化的環境中保持領先地位，並且創造另一個成長動能。