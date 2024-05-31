網通廠智易、神準 將衝刺出貨量

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智易（3596）、神準昨（30）日召開股東會。智易強調，持續跨向智慧家庭、物聯網、AI、車用產品，預估全年網通產品銷售可望成長5%至10%。神準認為，經營環境仍艱鉅，下半年景氣可望回溫，全年出貨數量仍可望成長。

智易認為，2024年全球消費市場不容樂觀，未來營運挑戰仍在，持續強化產品技術力，擴大越南生產基地規模，打造多地製造彈性，持續提升市占率。

智易並積極擴大產品及市場布局。智易指出，從銅線固網延伸到光纖及行動寬頻產品，投入機上盒軟硬體升級，拓充邊緣人工智慧盒等新產品線，並開發智慧家庭、物聯網、人工智慧及車用市場。

神準預期客戶去化庫存恐拉長至季底，下半年有望回溫，整體經營環境較去年艱鉅許多，該公司將提升製造能力，提高訂單達交率，即時反應庫存及客戶需求預測，新廠完工，也將全面提升製造技術並推動生產自動化。

神準 網通廠

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