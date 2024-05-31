奇偶雲端監控 搶攻北美市場

安控廠奇偶（3356）昨（30）日召開股東常會，董事長戴光正表示，今年營運重心將持續擴大產品市占，尤其雲端監控產品已成為未來趨勢，不論是門禁或監視領域都非常適合導入雲端應用，首發目標市場為北美，這將是奇偶未來營收成長動力之一。

針對目前AI產品運用，戴光正表示，AI對於安全監控產業有極大的正向影響，AI人工智慧影像分析可以減少傳統影像錯誤干擾訊息，大幅縮短事件搜尋時間。為因應創新及綠能需求，奇偶計畫之一是開展太陽能供電的綠能監控系統，以太陽能驅動攝影機，將影像送到雲端，在5G通訊發展帶動下，落實偏遠地區的安全監控使佈建更容易。

其二為AI智慧中控中心，對地廣人稀的國家或區域，可有效過濾不必要的錯誤假警報並提高人員效率，戴光正表示，希望這幾項重要的產品研發，能持續在業績與獲利上帶來更加穩定的發展。

奇偶昨天股東會通過現金減資11%等議案，每股退還股東現金1.1元。