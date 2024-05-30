榮成投資再生能源建設

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）30日召開股東會，董事長鄭瑛彬表示，將再投資45億增設一條全新低耗能25萬噸造紙機，同時優化全廠區生產製程與空間動線以降低能耗與碳排放量，更計畫於2030前再投資38億元導入再生能源建設。

鄭瑛彬表示，榮成認真面對減碳問題，2018年啟動集團淨零藍圖，現在榮成所生產每噸工紙的碳排放量僅0.64噸CO2e為業界最低，而同業噸紙碳排量在0.9噸以上。他認為，社會大眾與政府對碳排大戶的定義，必須以「單位碳排量」為評價指標來制訂所有政策，僅僅以總碳排量來制定企業獎懲政策，最終將會劣幣驅逐良幣，也導致環團攻擊錯誤對象。因此，應持續支持產品單位碳排低的企業，才是企業與環境友善共存的模式。

榮成

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