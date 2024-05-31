全球PCB龍頭臻鼎 營運拚重返成長軌跡

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（30）日召開股東常會，董事長沈慶芳表示，今年是臻鼎大病初癒的一年，在營運溫和復甦的基調上，公司持續積極落實「布局全球，發展高階」的營運方向。

他說，下半年客戶新品備貨旺季到來，加上IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，看好今年全年營運將重回成長軌跡，明年可望挑戰新高。

另外，臻鼎積極布局光通訊光模組應用，預期2025年相關布局將放量。

沈慶芳分析，上半年如往年一樣是臻鼎傳統淡季，但相較去年同期低基期仍將迎來成長。今年整體營運與毛利表現目標優於去年，整體來看，上、下半年比重約38：62，營運有望逐步升溫至10月高峰。

臻鼎昨股價逆勢收紅，終場收124.5元，漲幅2.05%，相對同業股價超過200元，外界關注臻鼎股價是否遭低估，沈慶芳強調，對臻鼎營運有信心，有適當時機會持續再加碼自家股票，從過往迄今持股一股都不賣。

至於臻鼎AI伺服器方面發展，沈慶芳表示，相較過往通用型伺服器以多層硬板結構為主，AI伺服器隨著新平台陸續推出，產品結構增加高階HDI製程，而高階HDI是臻鼎擅長的領域，公司在產品陸續進入客戶認證階段下，看好未來高階AI伺服器營收貢獻將逐年攀升。

談到全球布局，沈慶芳指出，泰國巴真府新廠第一期正按計畫順利建設中，預計2025上半年試產、下半年小量產之後，將可承接客戶高階伺服器／車載／光通訊等相關領域訂單，藉此優化產品組合，並擴大市占。