可成轉型 尋找投資標的

可成（2474）昨（30）日召開股東會，董事長洪水樹指出，公司轉型之路已「撥雲見日、蓄勢待發」，今年將積極尋找投資標的。

可成昨天股東會通過去年下半年配發現金股利5元，總計去年度配發現金股利10元，外界聚焦的外資股東提出修改公司章程案則遭否決，未來股利仍將由董事會決議，並提交至股東會通過。

先前外資股東以「股東行動主義」為口號，期盼可成透過修改公司章程案，讓公司盈餘分派交付股東會決議，因此與可成經營層槓上，而本次提案也順利進入股東會議案，但最終修改公司章程案仍遭可成多數股權否決。

洪水樹表示，股利發放是公司經營決策的一環，若是由股東投票決定，如同政府把課稅的稅率交由公投決定，若有稅率減半的選項，勢必公投一訂會通過，但對國家而言肯定是一個大災難。

洪水樹強調，公司股利分派都是基於當前、未來經營方針，以及內外部環境的多重考量，絕非一個簡單的數字，「我們也會持續敞開大門與外資股東溝通」。而這次的提案結果，也凸顯出多數可成股東的期待。

洪水樹說，可成外資持股比重仍高，有任何提案都會尊重投資人，但公司必須將企業經營穩健與永續發展列為第一考量；可成自1999年到2018年，營運成長100倍，在對的時間大膽投資，在環境改變時，也會選擇急流勇退，是標準的「企業行動主義」。