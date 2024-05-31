台灣大揪LINE攻預約服務
緩解全台缺工狀況，台灣大（3045）宣布與LINE台灣策略聯盟，推出「AI語音預約服務」。台灣大總經理林之晨表示，深耕中小企業市場，賦能中小企業數位轉型工具，來自中小企業貢獻營收每年也呈現翻倍成長。
台灣大與LINE台灣策略聯盟，由LINE與碩網資訊合作開發，結合台灣大旗下「行動市話」，與inline「線上訂位系統」，推出「AI語音預約服務」。透過官方帳號通話訂位，AI助手接聽辨識，1分鐘完成預約服務，提升餐飲店家營運效率，節省50%人力需求成本。這項服務初期以餐飲業為主，未來將擴大至其他產業，除預約服務，還規劃透過Lalamove等業者合作外送服務。
過去電信業者較少經營中小企業市場，成為台灣大的新藍海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言