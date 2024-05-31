台灣大揪LINE攻預約服務

經濟日報／ 記者黃晶琳彭慧明／台北報導

緩解全台缺工狀況，台灣大（3045）宣布與LINE台灣策略聯盟，推出「AI語音預約服務」。台灣大總經理林之晨表示，深耕中小企業市場，賦能中小企業數位轉型工具，來自中小企業貢獻營收每年也呈現翻倍成長。

台灣大與LINE台灣策略聯盟，由LINE與碩網資訊合作開發，結合台灣大旗下「行動市話」，與inline「線上訂位系統」，推出「AI語音預約服務」。透過官方帳號通話訂位，AI助手接聽辨識，1分鐘完成預約服務，提升餐飲店家營運效率，節省50%人力需求成本。這項服務初期以餐飲業為主，未來將擴大至其他產業，除預約服務，還規劃透過Lalamove等業者合作外送服務。

過去電信業者較少經營中小企業市場，成為台灣大的新藍海。

台灣大 餐飲業

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