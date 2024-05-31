正崴三大業務成長可期

正崴（2392）董事長郭台強昨（30）日表示，下半年進入傳統出貨旺季，預期今年成長最大的產品是能源部門，另外，零組件與系統部門也會成長，通路部門則是持平，至於毛利率則維持去年的水準。

正崴昨天舉行股東會，郭台強在會後表示，該公司產品占營收比重，零組件部門占34％、系統部門占38％、通路部門14％、能源部門14%，預期上下半年營收比重約4:6，今年成長最大的產品還是能源部門，主要是旗下森崴能源的風場工程將在明年10月完工，今年與明年正崴認列營收比重會比較高。

至於製造部分，包括系統與零組件部門，下半年系統產品業績會比去年好。零組件部門要看客戶新機發表，預期會帶動零組件業績成長。通路部門第1季是衰退的，要看下半年新機發表的狀況，預估今年通路業績將持平去年。

正崴預估，全年製造占營收比重將達到68％至69%（去年72%）。能源部門達到16％至18％（去年12%）。