展碁董座陳俊聖 唱多AI PC

宏碁集團旗下展碁國際（6776）昨（30）日舉行股東會，針對美國政府重啟板卡關稅，展碁暨宏碁董事長陳俊聖回應，會做出相應的措施，包括整個供應鏈的掌握。陳俊聖持續唱多AI PC，看好AI應用將刺激電腦產業需求。

陳俊聖以展碁董事長身分出席股東會，媒體詢問美國政府重啟板卡關稅對宏基影響，且品牌業者美國市場顯卡與主板產品是否漲價。陳俊聖分析，不是稅提高多少，價格就高多少，而是各方吸收的結果，終端使用者、供應鏈、品牌廠都要一起吸收。

陳俊聖表示，AI PC是生成式（GenAI）出現後帶來的一個新使用模式，「從原本的search變成ask」，使用模式的改變刺激了需求，接下來使用模式的改變也會帶來新的商業模式。

展碁總經理林佳璋樂觀看待AI PC需求，預期現在才剛開始，未來前景無限，等到相關軟體、內容湧現後，就能支持AI PC成長，預計今年下半年到明年將逐步爆發。