裕融拓展東南亞版圖 將持續推動綠能事業

裕隆旗下汽車金融公司裕融企業（9941）董事長嚴陳莉蓮昨（30）日表示，將持續推動綠能事業，布建發電、儲能及售電的全面解決方案，今年5月馬來西亞新據點開業，有助公司建立更完整的東南亞事業版圖。

裕融去年稅後純益64億元、每股純益11.07元，股東會通過配發6.1元現金股息。嚴陳莉蓮指出，去年採取穩固資產品質與強化經營韌性的策略；今年積極深化穩健經營與公平待客原則。其中移動服務事業LINE GO採取多元開放平台策略，會員人數已突破400萬。

對於升息造成呆帳的問題，總經理許國興表示，已提前因應，最壞時候已經過了，雖然因整體放款金額縮減，短期內壞帳率並未降低，但絕對值會逐漸降低，後續獲利也會愈來愈好。

許國興強調，持續提供消費者多元化汽車專業金融服務，透過旗下公司延伸業務範疇至企業金融、消費金融及移動服務。