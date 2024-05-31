華新不銹鋼開漲盤
華新（1605）昨（30）日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。
華新指出，合金原料鎳、鉬、銅價格持續上漲，5月下旬進入夏季電費時間，墊高不銹鋼成本。另外，國發會公布4月景氣信號轉為正向的黃紅燈，顯示國內需求穩定回溫。
華新指出，考量客戶整體接單競爭力，僅適度反應成本，6月盤元牌價調整，300系調漲每公噸3,000元，200系調漲每公噸1,000元，316／含銅附價調漲每公噸1,000元，400系平盤。
華新表示，不銹鋼事業已經逐步回溫，現階段歐洲、台灣及大陸的不銹鋼事業整體接單量已顯著回升，隨著訂單能見度增加，價格亦逐步跟上。
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