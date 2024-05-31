艾笛森車用客戶拉貨力道強

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

艾笛森（3591）昨（30）日召開股東會，董事長吳建榮表示，第2季車用客戶拉貨較為積極，樂觀看待營運較上季成長，過去兩年成品端市場的布局今年將陸續看到成效，預期全年營收及獲利都比去年好。

LED產業競爭激烈，艾笛森持續往高階商用照明、車用照明及植物特殊照明等領域發展，減少低毛利產品之接單並提升高毛利產品銷售比重，建構差異化營運模式，隨著市場變化快速調整。

艾笛森車用產品過去以美系客戶為主，透過自動化產線輸出LED霧燈，近幾年向中國大陸市場出貨元件與模組。艾笛森旗下車用LED主要為霧燈、日行燈、煞車燈、方向燈與車內氣氛燈模組，模組主要提供一階（Tier 1）客戶組裝，再出貨汽車品牌，如福特、克萊斯勒等。

艾笛森股東會也通過以盈餘分配現金股利0.1元、資本公積發放現金0.4元，合計配息0.5元。

LED 股東會 艾笛森

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