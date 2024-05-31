中電下半年導入新產品

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中電（1611）昨（30）日召開股東會，由董事長廖銘輝主持，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利0.5元，中電指出，透過AI概念，改變照明思維，預計在今年下半年導入具備感測、學習及聯網的智慧家居新產品，而後將繼續延伸至其他照明應用領域，讓照明產品不再只是照明，更是能替使用者帶來舒適、便捷及安全。

中電指出，透過提前布局新世代產品，不僅將替產品帶來高辨識度及市場區隔，更是能提升東亞品牌形象。

展望未來，中電指出，以積極的經營方式因應外在環境變化，持續開發低耗能符合節能標章規範之智慧居家照明產品，並採取多品牌策略，整合通路提升營運績效，以建立競爭韌性，努力開發更優良的產品，以擴充市場，增強營運成長。

中電表示，東亞身為台灣照明產業領航者，連續六年榮獲中華徵信所之評選台灣照明設備業第一名。未來營運團隊會持續發想最新科技趨勢，整併產品線及整合通路體系，並對應營運組織，有效管理資產，以提升經營績效，穩健逐步增加公司獲利能力。

股東會 財報

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