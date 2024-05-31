元晶強打新太陽能模組

太陽能電池模組大廠元晶（6443）昨（30）日舉辦新品發表會，正式發表採用N型TOPCon技術的次世代量子系列太陽能模組。元晶總經理洪振仁指出，新模組兼具效能與價格優勢，預估年底前可供應1GW的量子模組，推升下半年營運動能。

據悉，元晶旗下量子系列太陽能模組的電池與尺寸採用TOPCon M10，已建置產能約500MW，第3季則預估還會有500MW從PERC轉到TOPCon，今年底總計可供應1GW模組產能。

元晶指出，量子Pro/量子系列係採用元晶最新N型TOPCon電池技術，組成太陽能模組後的光電轉換效率高達23%以上，單片瓦數最高可接近600瓦，高居業界創新領先地位。相較前代產品，同樣土地面積的發電量可增加達15%以上，對發電成本降低與土地資源充分利用是一大躍進。

另一方面，元晶量子Pro系列的電池與模組全部都是元晶在台產線製造，可符合政府模組VPC標準，是針對台電躉售的客戶設計；至於量子系列模組則是由元晶對外採購電池、模組自行設計製造，該產品可提供客戶更具競爭力的成本結構。

業界人士分析，過往國內綠電銷售（CPPA）模式的太陽能電廠，的確有一部分因成本考量採用東南亞產品，未來業者在考量案場可靠度與壽命問題、保固問題、模組出險保費問題等後，元晶的量子系列在價格與技術方面，確實具備相當吸引力，有望為國產太陽能產品扳回優勢。

展望未來，洪振仁表示，隨著新政府已上任，目前公司已感受到新的政府團隊正積極了解產業困境，已經比去年好一些。