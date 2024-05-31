研華看好邊緣AI商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華董事長劉克振。 圖／聯合報系資料照片
研華董事長劉克振。 圖／聯合報系資料照片

工業電腦龍頭研華（2395）昨（30）日舉行股東會，研華董事長劉克振坦言，三大原因造成研華去年下半年至今遭逢史上最大衰退。但他預期下半年市場庫存調整可望告終，研華維持下半年逐季增長態勢，全年營運優於去年的展望。劉克振看好邊緣AI （Edge AI）商機，將讓研華未來十年迎向絕佳產業機會。

研華股東會重點摘要
研華股東會重點摘要

研華2023年營收645.68億元、年減6%，稅後淨利108.38億元、年增0.8%，每股純益（EPS）達12.65元，股東會通過發放每股現金股利9.5元。

劉克振分析，研華去年下半年到今年算是遭遇史上業績最嚴重衰退，有三個原因，第一，2022年產業瘋狂進貨，現在來看是因零組件短缺，庫存缺貨反彈，不是需求端真的大幅成長。市場庫存調整比自己想像的久，預期到今年上半年市場庫存仍未清理完，第3季底庫存應該可以清理告終。

其次，從全球景氣來看，半導體、AI行業很旺，但工具機、設備業表現很不好，研華客戶中設備業者占很大比重，連帶使研華業績下滑。

最後，劉克振認為，研華過去25年成功方程式趨於老化，業績衰退跟組織內部有關，今年也啟動組織改造。

研華上次法說會提到，今年第3季接單出貨比（BB Ratio）可望回到過往常態1以上，以業績來看，研華下半年將逐季成長，預期今年全年營運將優於去年。

劉克振看好Edge AI商機，直言「太厲害！」，將讓研華未來十年迎向絕佳產業機會，AIoT會迎來巨大熱潮。研華將加大相關領域投資，專注Edge AI領域，將產品、應用及解決方案服務到工廠、醫院及零售業各垂直領域。

劉克振強調，雖然最近表現不好，股價也下跌，目前沒有明顯好消息，但最壞情況就是這樣，研華長線依然是好的，將用力轉型跟擘劃未來。

AI 劉克振 研華

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