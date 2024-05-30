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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

精英股東會通過配息1元 聚焦AI PC商機

中央社／ 台北30日電

精英電腦今天舉行股東常會，通過去年配發現金股利每股新台幣1元。精英表示，AI PC（人工智慧個人電腦）新平台將帶來令人矚目的創新機會，精英將致力推展AI（人工智慧）技術融入到全系列PC產品。

精英電腦董事長鍾依文透過新聞稿指出，2023年全球經濟面臨多重挑戰，科技產業進入庫存調整期，團隊落實轉型策略且內外並行，以組織再造優化各項流程，加強製造彈性，優化成本及費用管理等執行策略，保持獲利穩健成長。

展望2024年，鍾依文表示，精英將持續掌握市場需求脈動，加強上下游合作的垂直聯盟，積極拓展新客戶群、推出新產品及跨界新領域。在AI領域將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算終端裝置。

精英2023年合併營收達新台幣197.4億元、年減37%，但營業毛利31.7億元、年減2%，毛利率16.07%創歷年新高；稅後淨利約10.13億元、年增16%，每股盈餘1.82元，創8年新高。

股東會 配息

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