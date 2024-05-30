同欣電股東會／原總座張嘉帥將任富鼎總經理 呂紹萍接任總座
泛國巨集團CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）30日舉行股東會，決議通過人事異動案，原總經理張嘉帥將任富鼎總經理，前總經理呂紹萍則接任同欣電總經理一職。
同欣電表示，未來張嘉帥將在富鼎專注於MOSFET、IGBT 及 Power ICs等產品的技術研發及市場業務拓展，而同欣電前總經理呂紹萍，過去已在本公司服務數十載，具有充足的半導體產業經驗及豐沛人脈，同欣電將借重其長才，呂紹萍接任總經理，並由黃嘉麗擔任營運長一職，負責組織效能提升、各事業處營運及市場開發等業務。
同欣電強調，藉由本次的職務調整安排，讓集團資源深化整合，俾提供客戶更完整之服務，為營運注入成長新動能。
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