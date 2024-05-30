健策股東會／通過配發現金股利10元 今年營運逐季走強

散熱股王健策（3653）30日召開股東會，總經理林錦隆指出，隨著AI伺服器均熱片新產品將於下半年開始出貨，公司散熱相關營收比重將進一步攀升，預估今年業績將逐季向上，毛利率也比以往好，樂觀看待全年營運。

健策為國內均熱片大廠，主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。展望今年，林錦隆指出，儘管當前終端市場仍有雜音，但公司在伺服器的市場布局已有斬獲，包括AI伺服器用的均熱片以及伺服器ILM、車用逆變器、LED導線架的訂單狀況都相當良好。

據悉，目前健策營收比重中，散熱產品已占整體營收六成，導線架約15%，電子零組件約10%，連接器約3至5%，其他產品線約10%。林錦隆強調，今年四大產品線出貨量都會逐步向上，營運也是逐步成長，全年業績自然也會比去年好。

健策今日股價受到大盤疲軟影響，下跌35元 ，收1,050元，仍守穩千元大關，暫居國內散熱股王寶座。健策股東會通過去年財報與盈餘分派，將配息現金股利10元。