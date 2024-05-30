富爸爸撐腰+黃仁勳帶起機器人風潮 羅昇連飆7根漲停

機器人概念股為近期盤面焦點，尤其輝達（Nvidia）執行長黃仁勳抵台後更是持續上漲，即使先鋒指標股休息，也是不斷有飆股補位，台股30日開低重挫逾百點，多檔機器人股仍是強攻漲停，所羅門還一度再創新高，佳世達（2352）集團旗下羅昇（8374）更是連續飆出7根漲停板，股價衝達59.8元，短短7天股價大漲93.84%。

輝達先前在美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台；業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮。

黃仁勳帶起機器人風潮，所羅門（2359）股價一路上漲，近日雖出現休息，30日盤中則是一度衝達183.5元，再創下歷史新高，不過上漲攻勢後繼無力，盤中再翻黑；但是包括羅昇、大拓-KY（8455）、彬台（3379）等則是衝上漲停，表現強勢。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日將登場，開展倒數計時，「AI教父」黃仁勳6月2日將在台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，市場持續關注輝達帶起的AI及機器人議題。

佳世達集團旗下自動化領域通路商羅昇今年電腦展將與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。

羅昇早盤以59.7元開高後衝上漲停59.8元，連續拉出第7根漲停，統計股價在短短7個交易日上漲93.84%。