健鼎、金像電搶AI PC商機

AI PC商機擴大，台廠PCB廠商搶攻主流客戶，台灣電路板產業協會（TPCA）分析，就PCB而言，現階段的定義當中，NPU才是關鍵的影響因素，預估第一種類別主流算力產品（<40TOPS）至 2026年仍將占超過一半的比重，PCB產品未來二至三年所面對的主流系統規格將以此為設計標準。法人看好健鼎（3044）及金像電、NB板大廠瀚宇博等將受惠此波市場趨勢。

健鼎預估本季景氣持續復甦，營收及獲利應可維持正向，成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。金像電與瀚宇博也看好AI應用帶來的新商機。

TPCA分析，藉由網路連上雲端伺服器來執行AI相關運算於過去並非少數，廣義來說，使用者於PC上體驗AI所帶來的好處也常見。近期出現的AI PC熱門話題應屬於邊緣運算的AI，也就是說PC所執行的AI運算絕大多數是在本機上發生。