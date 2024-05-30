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研揚邊緣AI業績比重看升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研揚（6579）昨（29）日舉行股東會，總經理林建宏坦言，客戶庫存去化速度比預期慢，預計要到今年第4季單季營收才會重回年成長軌道。

他強調，研揚持續布局AI領域，預計相關業務營收比重持續成長，今年將達15%至20%，隨著市場趨勢持續向上，目標2026年邊緣AI營收比重達40%。

研揚透露，目前產品交期約八周，訂單能見度為二至三個月，從訂單出貨比（BB Ratio）趨勢來看，今年首季為1左右，預估第2、3季差異不大，預計到第4季才有機會超越1。

林建宏坦言，愈大的客戶庫存去化愈慢，現在訂單大多為中小型客戶，大客戶拉貨相對保守，同時，客戶也覺得現在每家公司交貨期都較短，因此不急著下單。

營收 研揚

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