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華經聚焦五大核心業務

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

華經（2468）昨（29）日召開法說會，總經理楊正寧表示，資安需求不會減少、AI應用相關業務也將急起直追，企業IT下半年支出會比上半年多。

楊正寧強調，華經未來仍將朝五大核心業務發展，包含雲解決方案與創新、節能減碳／碳盤查、AI 應用、資安／零信任、智能櫃。

楊正寧表示，雲解決方案與創新上，主要提升雲解決方案的彈性、效能，並滿足客戶對於虛擬化、彈性部署和數據安全等不斷增長的需求。

節能減碳／碳盤查方面，將推出碳盤查平台、 企業碳管理服務平台、介接智慧能源管理，提升製程能源效率，達到節能減碳、永續經營目標。

AI 應用上，將加強開發AI基礎架構層解決方案，以滿足不斷增長的AI工作負載，團隊同時也在搜尋適合的AI應用。資安／零信任方面，則提供客戶資訊安全零信任解決方案，實現完整的安全網路，和增強客戶信賴。

智能櫃方面將推進AIoT領域， 擴建EZPOST與創建智能櫃解決方案。針對電商客戶做無人商店建置，楊正寧表示，預計在下半年有較大的建置量。

AI 減碳 資安

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