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網通廠友訊推新品 強化獲利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠友訊（2332）、正文昨（29）日均召開股東會。展望後市，友訊指出，持續推出新產品，並積極提升本業獲利能力。正文則看好客戶庫存本季起逐漸緩解，伴隨新技術及新應用帶起剛性需求，可望讓網通業在逆風中相對穩健。

友訊指出，去年全球網路終端產品需求轉弱，該公司透過嚴格的庫存管控，有效控制庫存水位，並且在產品優化策略推動下，成功維持合理的毛利率，未來將深耕雲端平台管理服務，並優化產品組合以提升毛利，今年將推出一系列優質新品，並審慎管理營業費用以提升本業獲利能力。

正文認為，去年面臨客戶去化庫存挑戰，預期客戶庫存等問題將本季起逐漸緩解，伴隨新技術及新應用帶起剛性需求，可望讓網通產業在逆風中相對穩健。

正文積極布局越南新廠，越南三廠可望於2024下半年啟用，將持續擴大生產規模，並布建高效能SMT線。

友訊 正文 網通廠

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