快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

玉晶光今年營收拚新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。 圖／聯合報系資料照片
玉晶光董事長陳天慶。 圖／聯合報系資料照片

玉晶光（3406）將於6月18日舉行股東會，董事長陳天慶在致股東報告書中表示， 今年營業重心除了手機鏡頭外，也將布局LED照明、車載及VR應用，若技術及生產配合，預期今年營收及出貨量將較去年增長。

法人看好，玉晶光今年營收有望再度改寫新猷。

陳天慶表示，光學鏡頭仍以智慧手機為主要商機，多鏡頭趨勢已成形，需求及新應用增加，都為今年光學產業帶來新成長動能。因應未來業務多元化發展趨勢，玉晶光將持續開發各式光學鏡頭，以符合市場需求的利基產品，掌握市場先機。

玉晶光與大立光並列iPhone鏡頭主力供應商，外界關注，由於今年新一代iPhone 16潛望式鏡頭將延伸至其他機種，打破大立光獨供局面，玉晶光正積極爭取下半年iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，目前正送樣中，若一切順利，最快有望6月出貨，為下半年營運增添強大動能。

根據研調機構調查，今年全球手機市場仍會成長，加上消費性3C產品與各類光學元件應用功能整合已成趨勢，今年光學產業產值值得期待。陳天慶指出，今年集團重心除了集中手機鏡頭之外，也持續布局LED照明產業、車載鏡頭及VR應用，若整體大環境及集團生產、研發技術順利配合，今年全年營收及出貨量將較去年增長。

展望未來，隨著手機附加價值提高帶動之換機潮，車載鏡頭的普遍性及LED照明因節能減碳政策帶動下，未來幾年全球手機產品及綠色照明設備成長性仍然可期，玉晶光對未來景氣仍持樂觀看法，未來將持續創造更高價值及客戶需求的產品及服務，以掌握下一波競爭優勢。

玉晶光今年首季淡季不淡，稅後純益10.87億元，季減5.8%，年增3.58倍，為同期新高，每股純益9.65元。展望本季營運，由於手機客戶處於新舊產品交替，法人估計，玉晶光營運可能較首季轉淡，但優於去年同期，至於VR拉貨動能有望延續到第2季。

光學鏡頭 手機鏡頭 玉晶光

延伸閱讀

台中警推「LED車頂警示燈」 網友轟影響安全：晚上超刺眼

LED警示燈恐影響視線 中市警：使用影響最小模式

議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

iPhone在陸出貨量增52% 降價策略奏效 銷售回溫

相關新聞

良維報喜 產品獲微軟認證

良維（6290）董事長李淳正昨（29）日表示，該公司已是亞馬遜人工智慧（AI）伺服器主力供應商，近期又獲微軟認證，可望增...

健鼎、金像電搶AI PC商機

AI PC商機擴大，台廠PCB廠商搶攻主流客戶，台灣電路板產業協會（TPCA）分析，就PCB而言，現階段的定義當中，NP...

緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前...

仁寶揪伴 強攻5G商機

仁寶（2324）昨（29）日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術...

精誠業績 下半年會更好

精誠（6214）昨（29）日召開股東會，董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現會優於上半年，第4季比第3季好。...

鈺邦固態電容產品 打入輝達GB200鏈

鈺邦（6449）固態電容產品打入輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200供應鏈，正陸續出貨中，是目前台系被動元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。