玉晶光今年營收拚新高

玉晶光（3406）將於6月18日舉行股東會，董事長陳天慶在致股東報告書中表示， 今年營業重心除了手機鏡頭外，也將布局LED照明、車載及VR應用，若技術及生產配合，預期今年營收及出貨量將較去年增長。

法人看好，玉晶光今年營收有望再度改寫新猷。

陳天慶表示，光學鏡頭仍以智慧手機為主要商機，多鏡頭趨勢已成形，需求及新應用增加，都為今年光學產業帶來新成長動能。因應未來業務多元化發展趨勢，玉晶光將持續開發各式光學鏡頭，以符合市場需求的利基產品，掌握市場先機。

玉晶光與大立光並列iPhone鏡頭主力供應商，外界關注，由於今年新一代iPhone 16潛望式鏡頭將延伸至其他機種，打破大立光獨供局面，玉晶光正積極爭取下半年iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，目前正送樣中，若一切順利，最快有望6月出貨，為下半年營運增添強大動能。

根據研調機構調查，今年全球手機市場仍會成長，加上消費性3C產品與各類光學元件應用功能整合已成趨勢，今年光學產業產值值得期待。陳天慶指出，今年集團重心除了集中手機鏡頭之外，也持續布局LED照明產業、車載鏡頭及VR應用，若整體大環境及集團生產、研發技術順利配合，今年全年營收及出貨量將較去年增長。

展望未來，隨著手機附加價值提高帶動之換機潮，車載鏡頭的普遍性及LED照明因節能減碳政策帶動下，未來幾年全球手機產品及綠色照明設備成長性仍然可期，玉晶光對未來景氣仍持樂觀看法，未來將持續創造更高價值及客戶需求的產品及服務，以掌握下一波競爭優勢。

玉晶光今年首季淡季不淡，稅後純益10.87億元，季減5.8%，年增3.58倍，為同期新高，每股純益9.65元。展望本季營運，由於手機客戶處於新舊產品交替，法人估計，玉晶光營運可能較首季轉淡，但優於去年同期，至於VR拉貨動能有望延續到第2季。