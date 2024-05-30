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神基六大領域 齊步發功

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神基（3005）昨（29）日舉行股東會，展望後市，董事長黃明漢指出，綜合機構件業務有望呈現「先蹲後跳」，主要是生成式AI讓產業看到曙光，且在品牌廠推出AI PC新品下，預期今年下半年整體需求將逐步升溫，整體產業復甦指日可待。

神基2023年全年營收348億元，稅後純益37.4億元，每股純益6.17元，股東會通過配發5元現金股利。

黃明漢表示，2024年前景受到數位轉型、生成式AI等因素帶動發展，神基精準行銷策略鎖定的六大垂直領域包括警用、公用、運輸、車用、軍工與物流倉儲，將在可預見的未來持續發力，挹注營收成長。

神基綜合機構件業務應用領域以PC為主，去年產業陷入庫存調整壓力，連帶拖累業務表現。黃明漢分析，疫情解封之後，一般IT產業表現不理想，也讓神基綜合機構件業務蹲了很久。

黃明漢強調，但生成式AI讓相關產業看到隧道曙光，有帶動NB回溫跡象，雖然今年整體第3季需求還要觀察，預期有望逐步升溫。

黃明漢說，新案原本量產時間要到明年，目前已提前到今年底；綜合機構件中的遊戲機應用，預期今年底至明年初會有新品開始貢獻，整體產業復甦指日可待。

神基昨天宣布推全新支援人工智慧的S510強固型筆記型電腦，將成運行各種AI應用程式的理想硬體平台。

AI 神基 股東會

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