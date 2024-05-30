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佳世達集團 下半年業績看旺

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園報導
佳世達。 聯合報系資料照
佳世達。 聯合報系資料照

佳世達（2352）昨（29）日召開股東會，並宣示持續擴大醫療及AI垂直應用落地之布局，董事長陳其宏表示，集團旗下的其陽科技布局浸沒式液冷解決方案，友通的AI工業用主板也能協助產業邊緣運算，佳世達集團在AI不會缺席。此外，佳世達預計第2季業績略優於首季，隨著各產業庫存去化告一段落，下半年旺季可期。

佳世達股東會通過去年財報與盈餘分派案，去年全年合併營收達2,036億元，稅後純益29.8億元，每股純益1.51元，配發現金股利1.2元。

陳其宏表示，2023年是較辛苦的一年，表現相對不理想，主要原因是不同產品進入庫存調整，去年上半年是IT主業，包含顯示器、投影機等；下半年則換成網通、工業電腦業務調整。

展望後市，陳其宏指出，今年上半年某種程度是延續去年下半年狀況，但第2季業績會略優於首季，而真正各行各業清理完庫存時間點將在今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升，有望回到過去的高峰水準。

佳世達總經理黃漢州說明，IT業務如顯示器已快回到正常狀態，商用業務第2季也逐步回升；至於網通業務，自去年下半年開始調整庫存，但預計今年第4季訂單有往上趨勢。

佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資。陳其宏表示，今年佳世達集團參與台北國際電腦展（COMPUTEX）的重點就是回應市場對AI的期待，如旗下網安廠其陽有布局浸沒式液冷解決方案，友通則有AI工業主機板運用在邊緣運算領域，拍檔科技也在智慧餐飲顯現AI的應用。

陳其宏指出，佳世達集團在AI不會缺席，集團旗下智能解決方案事業群因應AI浪潮早有布局。

AI 佳世達 陳其宏

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