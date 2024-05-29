佳世達股東會／發現金股利1.2元 預期Q2營運優於Q1

佳世達（2352）29日舉行股東會，展望後市，佳世達董事長陳其宏指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，第2季業績會略優於首季，但真正各行各業清理完庫存，預計將是今年下半年。

陳其宏表示，2023年是較辛苦的一年，表現相對不理想，主要原因是不同產品進入庫存調整，上半年是IT主業，包含顯示器、投影機等，下半年則換網通、工業電腦業務調整。

展望後市，陳其宏指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，但預計第2季業績會略優於首季，但真正各行各業清理完庫存，預計將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。

佳世達今日股東常會通過2023年財報與盈餘分派案，2023年醫療事業營收較前一年度成長20%，合併營收為2,036億元，每股稅後純益（EPS）1.51元，派發現金股利1.2元。

陳其宏表示，佳世達經過十年的轉型蛻變，高附加價值新事業營收占比從2013年的12%持續提高到2023年的50%，毛利率也從10.6%增加到16.2%，增加近6個百分點；透過互惠雙贏的大艦隊投資模式，佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資，為佳世達和艦隊夥伴創造長期效益。