盟立股東會／通過分派0.5元現金股利 完成一席獨立董事補選

盟立（ 2464 ）29日召開股東常會，順利通過各項議案，並完成一席獨立董事補選；將分配0.5元現金股利。

盟立因股票於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，28日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。盟立4月自結稅前淨利1,290萬元、本期淨利440萬元；EPS 0.02元，均較去年同期由負轉正數。

積極跨足半導體整合解決方案的盟立，近期股帶量震盪走揚，從5月20日的50.8元，一路漲到27日的68.2元新高點，漲幅達34.3%。

盟立去年受全球政經情勢面臨諸多不如預期的因素，包括俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇，其次後疫情的高利率與高通膨壓力所帶來經濟疲軟的局勢；再者是美中晶片禁令擴大，貿易科技戰仍處於劍拔弩張的局面；再加上全球能源危機、氣候極端與減碳、淨排等影響。在多項不利風險的因素下，進一步影響進出口貿易的表現及企業投資計畫延後或轉趨審慎。

盟立2023年合併營收88.13億元，較前一年下降18.2%；合併稅後淨利為1.8億元，較前一年下降 65%；基本每股稅後盈餘為0.89元，較前一年下降1.74 元。面對全球經濟情勢變化的衝擊下，盟立仍展現穩健經營表現。