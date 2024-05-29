祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 於盧森堡證券交易所掛牌

高速傳輸IC業者祥碩（5269）29日宣布，完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價，本次發行共 530 萬單位海外存託憑證（GDS），於盧森堡證券交易所掛牌。本次發行為祥碩首次在國際股票資本市場籌資，標誌成功站穩了國際資本市場的舞台。

每一單位 GDS 表彰一股祥碩普通股，發行價格為每單位62.21美元，約新台幣2,000元，較訂價日之祥碩普通股收盤價折價約5.9%，最終籌資金額為3.3億美元，約106億台幣，主要為購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等用途。

祥碩此次發行 GDS，也是首次在國際資本市場籌資，成功吸引海外投資者踴躍參與下單，在短短數小時內即獲得逾10倍超額認購，總訂單需求接近35 億美元。

祥碩表示，投資人的強勁需求使得本次交易收窄折價幅度，定價在每單位 GDS 62.21美元，較5月28日的收盤價僅僅折讓了5.9%，與定價日前三天的平均收盤價相比，則實現3.1%溢價。另外主權基金及長線基金認購了最終發行規模的近四成的比重，不但優化公司股東結構，也彰顯國際投資者對公司的高度認可。

祥碩看好，隨著邊緣運算、高效能運算、AI 等領域的飛速發展以及個人電腦等終端市場的存貨陸續調整，高速傳輸介面晶片市場將有望從中獲益，迎來強勁增長。

總經理林哲偉指出，很高興看到投資人對祥碩海外存託憑證的強烈認購意願，本次海外發行是公司首次海外資本市場發行，也是公司另一個重要里程碑。祥碩將持續投入技術和產品研發，鞏固優勢並加速對更多終端市場的探索，以更好的整體營運表現回報投資者對公司的長期支持。