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誠美材公告接獲法院裁定 駁回恆泰假處分聲請

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國內偏光板大廠誠美材（4960），預計6月7日召開股東會，全面改選董事，日前董事長何昭陽曾對外表示，已另提一份董事候選人名單送交證交所，準備在股東會進行表決改選，但該份名單遭法院打臉；誠美材公告，接獲智慧財產及商業法院民事裁定，駁回聲請人恆泰之聲請。

根據誠美材公告表示，接獲智慧財產及商業法院民事裁定，聲請人為恆泰國際投資公司，相對人為誠美材、宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰；聲請人向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，主張誠美材應撤除113年4月23日公告之董事候選名單；智慧財產及商業法院28日已駁回聲請人之聲請。

誠美材公告指出，經商業法院審理後，駁回恆泰國際投資公司假處分之聲請；這起事件對公司無重大影響。

誠美材同時說明法院理由，根據裁定內容，法院認為，何昭陽4月23日董事會當場提出的董事候選人名單未獲過半數董事支持，甘錦地等4名董事提出董事候選人名單，經董事會依董事會議事規範表決通過，且當日董事會並無召集程序或決議方法之瑕疵。

誠美材強調，將恪遵法院理由及相關法令辦理，並委請律師協助處理本件法院程序，以保障公司及全體股東合法權益。

誠美材爆發經營權之爭，以董事長何昭陽為首的相關人馬，認為公司派所提出的董事候選人名單有問題，日前曾向智慧財產及商業法院向聲請定暫時狀態處分，請求誠美材應將已公告在公開資訊觀測站的董事候選人名單撤下，且不得列入股東會議案表決，28日裁定出爐，相關訴求被法院駁回。

誠美材股東會將在6月7日召開，董事會提名的候選人，包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌等三名自然人，還有晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁；獨董候選人則有林億彰、何珩禎、陳奕良等三人；這份名單預計將在股東會上進行投票表決改選。

股東會

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