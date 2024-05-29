祥碩GDS完成定價 發行價格每單位約新台幣2,000元

高速傳輸IC廠祥碩科技（5269）宣布於2024年5月28日完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共530萬單位海外存託憑證（GDS），於盧森堡證券交易所掛牌。

每一單位 GDS 代表一股祥碩科技普通股，發行價格為每單位62.21美元（約合新台幣2,000元），較訂價日之祥碩科技普通股收盤價折價約5.9％，最終籌資金額為3.3億美元（約106億台幣），主要為購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等用途。

祥碩表示，本次發行為公司首次在國際股票資本市場籌資，標誌著公司成功站穩了國際資本市場的舞台，進一步擴大優質投資者對祥碩科技的長期關注。

祥碩指出，本次發行成功吸引了海外投資者踴躍參與下單，在短短數小時內即獲得逾10倍超額認購，總訂單需求接近35億美元。投資人的強勁需求使得本次交易收窄折價幅度，定價在每單位 GDS 62.21美元，較5月28日的收盤價僅僅折讓了5.9％，與定價日前三天的平均收盤價相比，則實現了3.1％溢價。另外主權基金及長線基金認購了最終發行規模的近四成的比重，不但優化了公司股東結構，也彰顯了國際投資者對公司的高度認可。

祥碩總經理林哲偉表示，我們很高興看到投資人對祥碩科技海外存託憑證的強烈認購意願。本次海外發行是我們首次海外資本市場發行，也是公司歷史上另一個重要里程碑。祥碩科技將持續投入技術和產品研發，鞏固優勢並加速對更多終端市場的探索，以更好的整體營運表現回報投資者對我們的長期支持。