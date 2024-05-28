迎廣攻 AI 全年展望樂觀

伺服器機殼廠迎廣（6117）昨（28）日參加證交所法說會，總經理黃國輝指出，受惠高單價的AI伺服器挹注，今年營收展望樂觀，明年水冷伺服器機殼營收占比有望從目前7%至8%，擴大至三成以上。

市場關注GB200相關產品出貨時程，黃國輝表示，若一切順利，第3季有望開始出貨，但目前內容都還在調整，也不便對客戶產品做回應，必須持續觀察。

據悉，迎廣今年首季伺服器營收比重約48%，PC機殼約33%，電源供應器約3%，散熱模組與其他約15%。黃國輝指出，目前輝達（NVIDIA）晶片相關的伺服器都是公司產品範疇內，由於水冷機櫃將是未來主流，公司目前也正在積極開發相關產品。

黃國輝強調，今年不止伺服器業務走揚，電競、PC等產品也都會成長。