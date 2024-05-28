台亞（2340）昨（28）日召開股東常會，新任董事長李國光表示，客戶需求強勁，旗下6吋氮化鎵（GaN）功率產品訂單大好，正積極擴產，預計年底出貨量將比現在大增10至13倍，營運熱轉。法人看好，氮化鎵產品整體售價與毛利率較台亞另一產品感測元件高許多，對挹注公司整體毛利率有很大貢獻。

台亞轉投資冠亞半導體同步傳來接單喜訊。冠亞總經理衣冠君透露，該公司8吋氮化鎵預期第3季試產，第一條線月產能2,000片已全被客戶包走，全力搶食AI伺服器、工控、節能等龐大商機。

台亞昨天股東常會上通過8吋氮化鎵產品分割案及對各子公司的釋股案，並改選董事改選，原董事長王虹東屆齡退休，由李國光出任董事長、蔡育軒接任總經理。

台亞原總經理衣冠君調任子公司冠亞總經理，負責開展台亞集團未來8吋氮化鎵產品相關業務。

台亞加速衝刺第三類半導體布局，李國光說明，台亞運用6吋氮化鎵攻率產品現有產能，擴大搶市，看好隨著AI PC逐漸放量，加上快充滲透率持續提升，都會帶動市場對氮化鎵的需求。

為滿足客戶強勁訂單，李國光透露，台亞現階段6吋氮化鎵單月出貨量約300片，正積極擴產，預計今年底可達三、四千片，相當於大增10至13倍，將挹注台亞業績。

針對冠亞主攻的8吋氮化鎵，衣冠君指出，基本上第一期設備已經全數到位，力拚在一個月內完成驗機，第一條線會有月產能2,000片量，規劃第3季初試產，當前月產量已銷售一空。

衣冠君分析，氮化鎵產品和碳化矽不一樣，氮化鎵的市場較不集中，客戶分布廣散，目前主流是快充頭、手機等，不過氮化鎵所能導入的應用相當多，以近來市場正夯的AI伺服器和AI PC來說，所需要的電源供應需高效率、省電等，很適合氮化鎵元件。

節能領域方面，儲能、工控等產品皆需要體積小，但卻能夠提供大電流、大功率，的設備商，氮化鎵功率產品很符合微型化電源的開發，台亞在這方面具備國內外的客戶，繼續壯大規模。