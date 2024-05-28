快訊

立院4天4夜馬拉松表決大戰 國會改革三讀3重點入法

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台亞氮化鎵擴大產能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台亞（2340）昨（28）日召開股東常會，新任董事長國光表示，客戶需求強勁，旗下6吋氮化鎵（GaN）功率產品訂單大好，正積極擴產，預計年底出貨量將比現在大增10至13倍，營運熱轉。法人看好，氮化鎵產品整體售價與毛利率較台亞另一產品感測元件高許多，對挹注公司整體毛利率有很大貢獻。

台亞轉投資冠亞半導體同步傳來接單喜訊。冠亞總經理衣冠君透露，該公司8吋氮化鎵預期第3季試產，第一條線月產能2,000片已全被客戶包走，全力搶食AI伺服器、工控、節能等龐大商機。

台亞昨天股東常會上通過8吋氮化鎵產品分割案及對各子公司的釋股案，並改選董事改選，原董事長王虹東屆齡退休，由李國光出任董事長、蔡育軒接任總經理。

台亞原總經理衣冠君調任子公司冠亞總經理，負責開展台亞集團未來8吋氮化鎵產品相關業務。

台亞加速衝刺第三類半導體布局，李國光說明，台亞運用6吋氮化鎵攻率產品現有產能，擴大搶市，看好隨著AI PC逐漸放量，加上快充滲透率持續提升，都會帶動市場對氮化鎵的需求。

為滿足客戶強勁訂單，李國光透露，台亞現階段6吋氮化鎵單月出貨量約300片，正積極擴產，預計今年底可達三、四千片，相當於大增10至13倍，將挹注台亞業績。

針對冠亞主攻的8吋氮化鎵，衣冠君指出，基本上第一期設備已經全數到位，力拚在一個月內完成驗機，第一條線會有月產能2,000片量，規劃第3季初試產，當前月產量已銷售一空。

衣冠君分析，氮化鎵產品和碳化矽不一樣，氮化鎵的市場較不集中，客戶分布廣散，目前主流是快充頭、手機等，不過氮化鎵所能導入的應用相當多，以近來市場正夯的AI伺服器和AI PC來說，所需要的電源供應需高效率、省電等，很適合氮化鎵元件。

節能領域方面，儲能、工控等產品皆需要體積小，但卻能夠提供大電流、大功率，的設備商，氮化鎵功率產品很符合微型化電源的開發，台亞在這方面具備國內外的客戶，繼續壯大規模。

AI 國光 董事長

延伸閱讀

新竹縣市部分區域6/4停水6小時 影響約3.5萬戶

新北花1500萬年租不斷電系統 403地震救汐止八里跳電

台達電、寶成 四檔俏

水公司5月29、30日停水施工 竹竹苗4300戶將停水6小時

相關新聞

華孚越南廠 明年Q4完工

車用機殼廠華孚（6235）昨（28）日召開股東會，董事長蔡豐賜表示，因應市場需求，華孚近年積極擴產，包括大陸馬鞍山廠、含...

中揚光轉骨 增海外投資

中揚光（6668）昨（28）日召開法說會，總經理許智程表示，因應客戶訂單及地緣政治需求，將同步加大泰國及大陸東莞投資力道...

台亞氮化鎵擴大產能

台亞（2340）昨（28）日召開股東常會，新任董事長李國光表示，客戶需求強勁，旗下6吋氮化鎵（GaN）功率產品訂單大好，...

迎廣攻 AI 全年展望樂觀

伺服器機殼廠迎廣（6117）昨（28）日參加證交所法說會，總經理黃國輝指出，受惠高單價的AI伺服器挹注，今年營收展望樂觀...

弘凱Q2車用訂單回溫

弘凱（5244）昨（28）日召開股東會，董事長黃建中表示，今年第1季是營運谷底，第2季車用訂單回溫，預期今年營運將逐季成...

正崴期保證金調高

期交所昨（28）日公告，將於今（29）日調高正崴期貨契約（GLF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。